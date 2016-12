‘Als die blijven, zal het nog steeds geen ‘appeltje-eitje’ worden voor Depay’

Vincent Janssen werkte zich het afgelopen jaar op tot de nummer één in de spits bij het Nederlands elftal, terwijl ook spelers als Daley Blind en Memphis Depay hun waarde voor Oranje toonden. Het drietal hoeft bij hun werkgevers, respectievelijk Tottenham Hotspur en Manchester United, echter niet op een basisplaats rekenen en dat kan invloed zijn op hun positie bij de nationale ploeg.

Bondscoach Danny Blind maakt zich echter geen zorgen over de eerste twee: “Janssen moet niet maandenlang niet spelen, maar over hem zit ik nu niet in. Hij past zo goed in hoe wij willen voetballen, die brengt het wel”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Daglad. Ook voor zijn zoon ziet hij geen problemen: “Een winterse transfer? Hij zit op ruim zeventig procent basisplaatsen bij United, voor trainers ben je dan een lid van zijn vaste kern, dus lijkt me dat niet aan de orde.”

Voor Depay ligt die zaak anders, denkt ook Blind. De buitenspeler komt niet in de plannen van José Mourinho voor en wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar het Everton van Ronald Koeman. Volgens de bondscoach zou de ex-PSV’er er goed aan doen volgende maand verder te kijken: “Memphis zit niet in die kern. Die mag en moet een transfer maken in januari. Naar Everton en Koeman? Die kent hem, dat kan schelen, maar bij Everton lopen nu nog concurrenten voor de flanken. Stel: die blijven, dan zal het nog steeds geen appeltje-eitje worden.”