Engelse en Italiaanse interesse in Groninger: ‘Er is wat beweging’

Hans Hateboer heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen vermoedelijk gespeeld. De rechtsachter wil zijn aflopende contract niet verlengen en geniet volgens De Telegraaf belangstelling uit Engeland en Italië.

De krant schrijft dat Hull City, de nummer negentien van de Premier League, en Atalanta, de nummer zes van de Serie A, interesse hebben in de 22-jarige Hateboer. Zaakwaarnemer Rob Witschge wil de belangstelling van die clubs niet bevestigen, maar laat in een reactie wel weten dat er ‘wat beweging’ is rond Hateboer.

De voormalig international van Jong Oranje speelde tot dusverre 109 wedstrijden in het eerste elftal van De Trots van het Noorden. Daarin bleef hij steken op vijf doelpunten en dertien assists.