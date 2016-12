Ziyech koos bewust voor Ajax: ‘Ik wil naar een topclub’

Hakim Ziyech werd in de zomer in verband gebracht met talloze clubs uit Europese topcompetities, maar prefereerde een verblijf in de Eredivisie en koos voor Ajax. De aanvallende middenvelder zegt dat hij heel bewust voor die transfer koos.

De negenvoudig international van Marokko wil naar ‘een topclub in een topcompetitie’, zo vertelt hij in een interview met de Volkskrant: “Daarom koos ik voor Ajax. Dan kom ik daar makkelijker binnen. Als ik mijn vijfjarige contract uitdien bij Ajax, heb ik he niet goed gedaan.”

Ziyech, die tot medio 2021 vastligt, hoopt uiteindelijk het niveau van iemand als Mesut Özil te bereiken. “Hij is mijn voorbeeld (…) Hij is van een heel andere kwaliteit dan ik. In 2017 zal ik een veel grotere stap moeten zetten dan ik in 2016 heb gedaan.” Ziyech was in Amsterdam tot dusverre goed voor zes doelpunten en acht assists.