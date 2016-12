Mourinho verdedigt Depay: ‘Een professionele en goede jongen’

The Sun pakte donderdag groots uit met het bericht dat Memphis Depay was gespot terwijl hij aan een waterpijp lurkte in het centrum van Rotterdam. De boulevardkrant voegde eraan toe dat Manchester United waarschijnlijk niet gelukkig zou zijn met de actie van de aanvaller, maar José Mourinho maakt zich geen zorgen.

“Ik moet zeggen dat de beslissingen die ik de laatste maanden ten aanzien van Memphis heb genomen ook beïnvloed zijn door het gevoel en de informatie dat hij in januari zou willen vertrekken”, aldus de manager op de persconferentie. “En: dat we bereid zijn om een aanbieding te accepteren als die goed is. Dat heeft natuurlijk invloed op mijn keuzes.”

De Portugees voegt eraan toe dat hij, indien Depay vertrekt, beter anderen alvast de kans kan geven. Met het verhaal over de waterpijp kan Mourinho naar eigen zeggen niet veel: “Ik weet dat het algemene beeld van een speler beïnvloed kan worden door details in het privéleven, maar de realiteit is dat Memphis een erg professionele en goede jongen is.”