De Gea deelt compliment uit: ‘Een winnaar, een grote persoonlijkheid’

Hoewel de resultaten nog niet optimaal zijn, kijkt David de Gea tevreden terug op de eerste helft van het seizoen. De doelman is met name blij dat de situatie bij Manchester United ‘genormaliseerd’ is, zo vertelt hij op de clubwebsite.

“Alles is nu veel rustiger”, aldus De Gea. “Maar we moeten het nu laten zien op het veld. We moeten wedstrijden winnen, klaar. We willen in ieder geval allemaal dezelfde kant op. We willen prijzen winnen en weten allemaal waar Man United voor staat. Dit is een enorme club en we weten dat de fans meer verdienen dan ze de afgelopen jaren voorgeschoteld hebben gekregen.”

Over de samenwerking met José Mourinho is De Gea eveneens te spreken; hij noemt de Portugees ‘een geweldige manager’: “Hij is een winnaar. Hij wil iedere wedstrijd en iedere competitie winnen. Hij werkt hard, staat dichtbij de spelers en dat is erg goed. Hij trapt vaak lol met ons en heeft een grote persoonlijkheid.”