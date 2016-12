Van der Vaart: ‘Ik ben nog steeds een topspeler’

Rafael van der Vaart kijkt met tevredenheid terug op zijn loopbaan. De 33-jarige middenvelder komt in de herfst van zijn carrière uit voor FC Midtjylland, maar diende eerder grote clubs als Ajax, Tottenham Hotspur, Hamburger SV en Real Madrid. Van der Vaart vindt zelf dat hij er ‘alles’ uit heeft gehaald.

“Misschien dat ik de Champions League of het WK had moeten winnen, want daar zijn we dicht bij geweest. Of dat ik langer bij Real had moeten blijven of een andere grote club”, aldus de linkspoot in een documentaire van FOX Sports. Met de kritiek op de keuzes die hij heeft gemaakt, kan Van der Vaart naar eigen zeggen niets.

“Ik vind het ondankbaar wanneer je zegt dat je niet geslaagd bent wanneer je voor Tottenham, HSV, Real, Ajax en Real Betis hebt gespeeld. Daarnaast sta ik op 109 interlands, ik ben wel tevreden (…) Het is wel logisch dat mensen er iets van vinden wanneer je voetballer bent. Ik vind dat ik nog steeds een topspeler ben”, besluit Van de Vaart.