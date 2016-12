Barkley redt met late kopbal punt voor Koeman

Everton is aan een nederlaag ontsnapt. De club uit Liverpool leek met 2-1 te verliezen van Hull City, maar Ross Barkley maakte er na 84 minuten nog 2-2 van. Everton staat nu met 27 punten op de zevende plaats in de Premier League en Hull, dat al 21 wedstrijden op rij geen ‘clean sheet’ heeft weten te houden, vindt zichzelf met dertien punten terug op de negentiende positie in het klassement.

Het bezoek van Ronald Koeman kende een dramatische start, want na zeven minuten lag de bal al in het doel van Joel Robles. Michael Dawson stond bij een hoekschop van Robert Snodgrass op de juiste plaats en opende de score; geen enkele verdediger maakte dit seizoen meer Premier League-doelpunten dan de 33-jarige Engelsman (drie stuks). Hull nam na die openingstreffer geen gas terug, maar Everton begon onderwijl ook kansen te creëerden. Kevin Mirallas was met een schuiver dicht bij de 1-1 en Seamus Coleman raakte de paal. The Toffees leken de kleedkamer uiteindelijk met een achterstand op te moeten zoeken, maar in de blessuretijd was het dan toch raak.

David Marshall schatte een hoekschop van Mirallas volledig verkeerd in en bokste het leer in zijn eigen doel: 1-1. In de eerste tien minuten van de tweede helft raakten beide partijen een keer het aluminium: Marshall werkte een inzet van Romelu Lukaku tegen de lat en Snodgress mikte even later uit een vrije trap tegen de dwarsligger. Na 65 minuten lukte het de Schot echter alsnog om te scoren, want de vrije schop van Snodgrass bleek Robles te machtig. Koeman probeerde met aanvallende wissels het tij nog te keren, maar lange tijd zag het ernaar uit dat hij het jaar zou afsluiten met een nederlaag. Door een kopbal van Barkley werd het echter toch nog 2-2 in het KC Stadium.