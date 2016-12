‘Ajax moet vanwege interesse Barcelona blijven vrezen voor transfer’

Ajax lijkt nog altijd rekening te moeten houden met een vertrek van Davinson Sánchez. Hoewel de centrale verdediger heeft aangegeven niet weg te willen, blijft hij volgens Mundo Deportivo hoog op de verlanglijst van Barcelona staan.

De Colombiaan is niet de enige kandidaat, want ook ploeggenoot Matthijs de Ligt, Lucas Hernández (Atlético Madrid) en Yerry Mina (Palmeiras) zijn in beeld bij de club van trainer Luis Enrique. De twintigjarige Sánchez kon in de zomer overigens al naar Catalonië verhuizen, maar zag het niet zitten om in het tweede elftal van Barcelona te moeten beginnen.

Sánchez, die zijn debuut voor zijn land nog moet maken, speelde tot dusverre 21 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin kwam hij tot drie doelpunten en één assist.