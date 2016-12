‘Hij gaat verrassen, als de nieuwe buitenspeler van Feyenoord’

Mohamed El Hankouri maakte in augustus in de competitiewedstrijd tegen Excelsior zijn debuut in het eerste elftal. De negentienjarige aanvallende middenvelder deed slechts acht minuten mee, maar liet wel een aantal mooie dingen zien. El Hankouri kwam daarna echter nog maar één keer in actie voor de Rotterdammers.

Jens Toornstra verwacht dat zijn medespeler in het nieuwe kalenderjaar meer kansen gaat krijgen: “De verrassing van 2017? Dan houd ik het even bij Feyenoord. De verrassing voor het komende jaar gaat El Hankouri worden, als nieuwe buitenspeler van Feyenoord”, aldus de middenvelder in gesprek met #FCAfkicken.

El Hankouri liet in oktober in het Feyenoord Magazine al weten dat hij geduldig wacht op een kans: “Daar hoop ik natuurlijk wel op, maar als jongeling ben ik al blij met elke invalbeurt, bijvoorbeeld die tegen FC Oss. Elke minuut die ik mag spelen, wil ik laten zien wat ik kan.” Hij heeft in De Kuip een contract dat tot de zomer van 2018 doorloopt.