‘Nederlander kan Lazio in januari inruilen voor verblijf in Bundesliga’

Wesley Hoedt kwam in zijn eerste seizoen bij Lazio nog regelmatig in actie, maar de verdediger komt er dit seizoen nog niet echt aan te pas in Rome. Onder Simone Inzaghi is hij een paar plekjes gezakt in de pikorde en hij houdt tot nu toe vooral de bank warm.

Hamburger SV hoopt volgens Reppublica komende maand van deze situatie te kunnen proberen door Hoedt op huurbasis naar de Bundesliga te halen. Die Rothosen maken een moeilijk seizoen door en staan momenteel op een positie op de ranglijst die in mei leidt tot deelname aan de nacompetitie.

In januari krijgt HSV de kans om zich te versterken en Hoedt is een van de kandidaten om naar Hamburg te komen. De Nederlander verruilde AZ vorig jaar transfervrij voor Lazio en kwam in zijn eerste seizoen in de Italiaanse hoofdstad nog tot 25 Serie A-duels.