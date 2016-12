Manchester City meldde zich met bod op broers in Madrid: ‘Dit is hun club’

De Franse broers Lucas en Theo Hernández maken de afgelopen maanden indruk in LaLiga en dat is ook bij Manchester City niet onopgemerkt gebleven. De 21-jarige Lucas kwam tot nu toe vijftien keer uit in de hoofdmacht van Atlético Madrid, terwijl zijn 19-jarige broer Theo het dit seizoen op huurbasis goed doet bij Alavés.

City meldde zich dan ook met een bod bij los Colchoneros, maar bestuurder Miguel Ángel Gil Marín was niet van zins mee te werken aan een transfer: “Jazeker, City was bereid om de afkoopsom die in het contract was opgenomen op tafel te leggen. City was perfect in staat geweest om dat bedrag te betalen en de spelers hadden eenvoudig die kant op kunnen gaan”, vertelt hij in gesprek met Onda Cero.

“Atlético deed wat het moest doen om hen te laten blijven, we hebben ze een beter contract voorgelegd en de clausules in hun contracten verhoogd. De spelers, hun moeder, hun zaakwaarnemer en de club waren het er allemaal over eens dat het voor hun ontwikkeling het beste is om te blijven”, gaat Marín verder. “Ze gaan nu doorgroeien bij hun club, deze club. Ik geloof dat we de juiste beslissing hebben genomen, wat betreft Theo bij Aláves en Lucas bij Atlético.”