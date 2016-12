‘Hij kiest niet voor de beste spelers en wil Ziyech rustig brengen’

Ajax leek het begin volgend jaar een aantal weken zonder Hakim Ziyech te moeten stellen. Marokko neemt dan deel aan de Afrika Cup en de spelmaker ging ervan uit van de partij te zijn in Gabon. Bondscoach Hervé Renard besloot echter anders en nam de Ajacied niet op in zijn voorselectie voor het toernooi.

Dit kwam de Fransman op veel kritiek te staan, maar oud-Ajacied Tarik Oulida snapt de keuze van de oefenmeester wel: “Enerzijds snap ik het wel, anderzijds niet. Het is toch een belangrijke speler op de nummer 10-positie. Hij zei al dat hij niet de beste spelers, maar het beste team ging uitkiezen. Ik denk dat het een voorbereidend iets is. Renard geeft Ziyech de tijd om de acclimatiseren bij Ajax. Hij wil hem rustig brengen”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Oulida denkt verder dat het type spel dat gespeeld wordt op de Afrika Cup weleens van invloed kan zijn op de keuze van Renard. Volgens de voormalig middenvelder is het zaak daar heel fit en scherp te aan de aftrap te verschijnen en de bal snel rond te laten gaan. Anders bestaat de kans dat het middenveld totaal overlopen wordt.