‘Ik zie hem niet bij Real Madrid, maar enkel bij Dortmund spelen’

Pierre-Emerick Aubameyang wordt al maanden in verband gebracht met Real Madrid en niet in de laatste plaats doordat de aanvaller zelf heeft aangegeven dat De Koninklijke zijn droomclub is. Marc Bartra, verdediger van Borussia Dortmund, denkt echter niet dat de Gabonees in januari vertrekt.

“Ik zie hem niet bij Real spelen. Ik zie hem enkel spelen in het gele tenue van Borussia Dortmund”, aldus Bartra in een interview met Cuatro. De Spanjaard speelt sinds de zomer met Aubameyang samen, maar de 27-jarige Spiderman komt al langer voor de Bundesligist uit.

Aubameyang maakte in de zomer van 2013 de overstap van Saint-Étienne naar het Signal Iduna Park en maakte tot dusverre honderd doelpunten in 165 officiële wedstrijden voor Dortmund. Zijn contract loopt nog tot medio 2020 door.