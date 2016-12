Chinezen stuwen Hollands getint Slavia naar de top: ‘Een nieuw tijdperk’

PRAAG - De voetbalkaart van Europa kleurt roder en roder. Niet alleen ADO Den Haag, maar ook clubs als Atlético Madrid, Espanyol, Granada, Aston Villa, Manchester- en Birmingham City, Wolverhampton Wanderers, West Bromwich Albion, Sochaux, OGC Nice, Olympique Lyon, en de topteams uit Milaan kwamen (deels) in handen te vallen van Chinezen. Het conflict tussen ADO en Wang Hui geeft aan dat de samenwerking niet overal vlekkeloos verloopt, maar in Praag wordt 4 september 2015 nog altijd gevierd. Op die dag werd Slavia Praag namelijk overgenomen door CEFC.



CEFC China Energy - de zesde grootste private onderneming van China - kocht voor 27 miljoen kronen 59,97 procent van de aandelen van Slavia en is sinds november jongstleden zelfs voor 99,964 procent de baas bij de drievoudig kampioen van de Tsjechische competitie. De roodwitten kampten de laatste jaren met financiële problemen en eindigden steeds in de grijze middenmoot, maar na de overname finishten zij als vijfde en in het huidige voetbaljaar doet Slavia zelfs mee om de landstitel. De achterstand op koploper Viktoria Plzen bedraagt één punt en er zijn nog veertien competitiewedstrijden te spelen.

“De doelstelling was om in de top drie te eindigen, maar we staan er nu zo goed voor dat we niet bang moeten zijn om uit te spreken dat we een serieuze kans maken op het kampioenschap”, zei vicevoorzitter Jaroslav Tvrdík twee weken geleden op een persconferentie. “We mogen terugkijken op een erg succesvol jaar. We zijn tevreden over alle prestaties die zijn neergezet en we hebben een goede eerste seizoenshelft gedraaid.” De complimenten gaat niet alleen naar de spelers en trainer Jaroslav Silhavý, maar ook naar CEFC. Naar het conglomeraat dat vorig jaar een zeker lijkend faillissement van Slavia voorkwam.

CEFC betaalde omgerekend één miljoen euro voor de overname van 59,97 procent van de aandelen, maar werkte ook een schuld van zes miljoen euro weg. “Het publiek mag weten dat de extreem lage aankoopprijs samenhangt met de schulden die afbetaald dienen te worden”, liet Tvrdík weten. CEFC beloofde het daar niet bij te laten, want men liet weten binnen drie jaar zeker drieënhalf miljoen in de spelersgroep te willen investeren. Bovendien zou de Eden Arena voor zeventig procent van de aandelen gekocht moeten worden én zou CEFC binnen vijf jaar 4,8 miljoen steken in het verbeteren van de stadionfaciliteiten.

In tegenstelling tot bij bijvoorbeeld ADO, hield de Chinese eigenaar van Slavia woord. CEFC overtrof zelfs alle verwachtingen, want men maakte op 1 december de jaarcijfers bekend en liet weten al een kleine elf miljoen in de club te hebben gestopt, waarvan het leeuwendeel op is gegaan in transfersommen en spelerssalarissen. De duurste aankoop was Gino van Kessel, die voor een kleine 1,2 miljoen werd overgenomen van AS Trencín. Daarnaast werden spelers als Antonín Barák, Jirí Pavlenka, Jan Boril, Michael Ngadeu, Josef Hušbauer, Jaroslav Mihalík, Lukáš Železník en Muris Mešanovic aangetrokken.

“De investeringen zijn opgelopen doordat de selectie veranderd moest worden, maar die hebben er wel voor gezorgd dat de sportieve prestaties zijn verbeterd. De waarde van de algehele selectie is tevens vermeerderd waardoor de spelers verkoopbaarder zijn geworden”, zo viel er in de jaarstukken te lezen. “CEFC heeft niet alleen in de A-ploeg geïnvesteerd, maar ook in de jeugdopleiding en het vrouwenelftal. Qua doelstellingen gaan we nu voor de derde plaats en op die manier hopen we ons te plaatsen voor de groepsfase van een van de Europese toernooien. Slavia heeft grote plannen”, zo besloot het rapport.

Een voetballer van wie de waarde in ieder geval niet omhoog is gegaan, is Van Kessel, nota bene de duurste aanwinst voor Slavia aller tijden. De 23-jarige rechtsbuiten maakte in Slowakije 43 doelpunten in 84 wedstrijden en verdiende een transfer naar Tsjechië, maar scoorde daar pas ‘vier’ keer in veertien optredens. De in Alkmaar geboren international van Curaçao zat bij de laatste wedstrijd in de eerste seizoenshelft (FASTAV Zlín, 0-4 winst) niet eens bij de selectie en werd door iSport onlangs uitgeroepen tot de grootste flop van de eerste seizoenshelft van de ePojisteni.cz-liga.

“Ik denk dat we allemaal meer van hem hadden verwacht, maar hij heeft hetzelfde bij Trencín meegemaakt. Ook daar heeft hij tijd nodig gehad om te wennen. Hij moet zich richten op de toekomst. Gino is er klaar voor om te vechten en we zullen zien hoe dat uitpakt”, zei algemeen directeur Martin Krob in onlangs tegen iSport. Het valt echter niet uit te sluiten dat Van Kessel binnenkort elders speelt, want coach Silhavý gaf begin december toe dat er ‘bepaalde onderhandelingen’ worden gevoerd. “Maar Gino is op het moment nog hier en heeft een contract. Dus ik verwacht dat hij zich op 2 januari weer meldt en als hij er is, krijgt hij natuurlijk weer een kans”, sprak de oefenmeester.

De 42-jarige Ivo Ulich gelooft nog wel in Van Kessel, zo liet hij afgelopen dinsdag weten tijdens een reünie van oud-voetballers van Slavia: “Hij heeft zijn laatste woord hier nog niet gesproken. Hij is voor veel geld aangetrokken en daardoor was er sprake van een grote druk. Er werd van hem verwacht dat hij direct zou scoren, maar de verwachtingen waren gewoon iets te hoog. Ik denk dat hij wat tijd nodig heeft en dat hij zeker nog een waardevolle kracht kan worden voor het elftal”, aldus de Tsjech, die zijn kicksen in 2008 aan de wilgen hing. Van Kessel is overigens niet de enige Nederlander in de selectie van Slavia, want ook Mick van Buren staat er onder contract.

De 24-jarige spits brak niet door bij Feyenoord, verdiende bij Excelsior een transfer naar Esbjerg fB en is nu invaller in Praag. Hij moet onder anderen Milan Skoda voor zich dulden; de vijftienvoudig international van Tsjechië is met acht competitiedoelpunten de topscorer van Slavia. Van Kessel en Van Buren zullen logischerwijs hopen dat hun aandeel in het voorlopige succes van Slavia in de tweede seizoenshelft groter wordt, maar voorlopig lijkt Silhavý geen reden te hebben om zijn basisopstelling te wijzigen. Hij heeft zelfs nog meer mogelijkheden gekregen, want Slavia heeft zich versterkt met de middenvelder Marko Alvir (NK Domzale) en de verdedigers Per Egil Flo (Molde FK) en Michal Lüftner (FK Teplice).

Slavia hoopt bovendien middenvelder Jan Sýkora over te nemen van Slovan Liberec, want men heeft een bod van 1,1 miljoen euro uitgebracht op de 23-jarige Tsjech. Hoe het ook zij: Slavia kan door de financiële rust én de uitstekende heenronde met veel vertrouwen toewerken naar de tweede seizoenshelft. “Slavia heeft de beste selectie van alle teams in Tsjechië en maakt een goede kans op de titel”, liet middenvelder Karel Piták, die 102 wedstrijden voor Slavia speelde, zich woensdag ontvallen. “Slavia is van oudsher een grote club. Ik hoop dat ze het volhouden en nu écht aan een nieuw tijdperk beginnen.” Mocht Slavia inderdaad aan de vooravond staan van nieuwe glorie, dan mag men CEFC uit China daarvoor bedanken.