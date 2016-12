Geen garanties voor Feyenoord-huurling: ‘Dat moet hij zelf afdwingen’

Warner Hahn was een groot deel van het jaar uitgeschakeld door een blessure en maakte onlangs weer zijn rentree bij de beloften van Feyenoord. Door de aanwezigheid van Brad Jones en de rentree van de bijna herstelde Kenneth Vermeer, lijkt de mogelijkheid op speeltijd in de tweede helft van het seizoen echter beperkt,waarna de doelman eieren voor zijn geld koos door zich aan Excelsior te laten verhuren.

Trainer Mitchell van der Gaag toont zich verguld over het buitenkansje, al kan hij de huurling geen garantie op een basisplaats geven. “Het is alom bekend dat wij niet heel veel geld te besteden hebben, daar moeten we kieskeurig mee zijn. De mogelijkheid was er voor ons om Warner op huurbasis hierheen te halen. We hopen dat we met zijn komst de concurrentiestrijd tussen onze keepers kunnen verhogen”, vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond.

“Of we Warner garanties hebben gegeven? Nee, dat moet hij zelf afdwingen. Je weet zelf hoe het in elkaar zit, garanties zal ik nooit geven”, gaat hij verder. Excelsior kon de doelman wel een kans bieden op meer speeltijd en dat sprak Hahn aan. Van der Gaag geeft echter ook aan dat er van dit soort spelers verwacht wordt dat zij er na de winterstop meteen staan.