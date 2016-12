‘Het is echt niet zo dat PSV minder goed draait omdat Schaars is vertrokken’

Stijn Schaars staat niet te kijken van het lastige seizoen van PSV. De Eindhovense club werd twee keer op rij kampioen en draait nu minder; Schaars noemt dat ‘logisch’. Zelf stapte de middenvelder afgelopen zomer over naar sc Heerenveen.

“De hiërarchie verandert. Het jaar nadat Memphis Depay en Georginio Wijnaldum vertrokken zag je dat ook. Het gedrag van spelers veranderde, omdat ze dachten dat ze een andere rol konden krijgen. Zomaar. Dat kan niet, hiërarchie ontstaat namelijk altijd op het veld”, legt Schaars uit aan ELF Voetbal Magazine.

Volgens Schaars krijgen spelers van circa negentien jaar oud te veel verantwoordelijkheid. “Het is echt niet zo dat PSV minder goed draait omdat Stijn Schaars is vertrokken. Natuurlijk had ik een meerwaarde de laatste jaren. Binnen én buiten het veld”, al denkt Schaars dat hij dit seizoen misschien helemaal geen minuten had gemaakt in Eindhoven. PSV heeft met spelers als Andrés Guardado, Jorrit Hendrix, Davy Pröpper, Bart Ramselaar en Siem de Jong een druk middenveld.