Vrieskou maakt indruk op Ajacied: ‘Een kwestie van aanpassen’

Davinson Sánchez heeft zich bij Ajax direct in de basis gespeeld, terwijl landgenoot Mateo Cassierra meer moeite heeft in Amsterdam. Voor de aanvaller is het klimaat een van de belangrijkste aanpassingspunten. In Nederland kan het vriezen; dat heeft hij in Colombia nog nooit meegemaakt.