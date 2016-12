Shanghai slaat na transfer van Oscar opnieuw toe en betaalt zeven miljoen

Shanghai SIPG heeft zich voor de komende drie seizoenen verzekerd van de diensten van Odil Akhmedov. De 29-jarige middenvelder is overgenomen van FK Krasnodar en de subtopper uit Rusland ontvangt naar verluidt zeven miljoen euro.

Akhmedov, 81-voudig international én aanvoerder van Oezbekistan, speelde sinds de zomer van 2014 voor Krasnodar. Hij kwam er tot zeven doelpunten en dertien assists in 101 officiële wedstrijden en diende eerder nog Anzhi Makhachkala en Pakhtator Tashkent.

De viervoudig Voetballer van het Jaar van Oezbekistan sluit op 2 januari aan bij het trainingskamp van Shanghai in Doha. Hij zou eerder overigens nog in de belangstelling hebben gestaan van Arsenal en in mei 2012 zei Akhmedov daar het volgende over: “Alle clubs in Engeland en Spanje zijn mooi, maar het liefst zou ik verder gaan bij Arsenal. Voor die club zou ik graag spelen.”