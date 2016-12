Belgische supporters wijzen Mertens aan als Rode Duivel van het Jaar

Dries Mertens is door supporters van het Belgisch elftal verkozen tot Rode Duivel van het Jaar. Ruim 30.000 fans brachten hun stem uit en de vleugelaanvaller van Napoli kreeg 12.213 stemmen. Eden Hazard (7.856) en Radja Nainggolan (2.562) volgden op gepaste afstand.

Mertens speelde dertien interlands in het voorbije kalenderjaar, al maakte de ex-PSV'er slechts één keer de negentig minuten vol. Op het EK zag bondscoach Marc Wilmots de huidige sterspeler van Napoli meer als een supersub. Opvolger Roberto Martínez negeerde Mertens in zijn eerste twee duels, maar daarna mocht hij zich bewijzen. Mertens scoorde eenmaal tegen Gibraltar (0-6) en twee keer tegen Estland (8-1).

Om in aanmerking te komen voor de prijs moest een speler in een van de vijftien interlands die de nationale ploeg heeft gespeeld tot man van de wedstrijd zijn verkozen. Mertens was viermaal de beste speler op het veld; Thibaut Courtois drie keer. De overige kanshebbers waren Christian Benteke, Yannick Ferreira Carrasco, Laurent Ciman, Eden Hazard, Romelu Lukaku en Radja Nainggolan. Kevin De Bruyne, de winnaar van 2015, zat er niet tussen.