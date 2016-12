'Beste arbiter ter wereld': 'Ik wil het voetbal helpen'

Mark Clattenburg neemt de mogelijkheid om te verhuizen naar China serieus. In navolging van topspelers als Jackson Martínez, Hulk, Ramires en Oscar kan ook de scheidsrechter de overstap maken naar de Chinese Super League, schreef de Daily Mirror woensdag. Volgens Clattenburg ligt er nog geen aanbod op tafel.

"China probeert het voetbal te ontwikkelen", vertelt de 41-jarige leidsman, die maandag door de Internationale Federatie voor Voetbalgeschiedenis en -statistiek (IFFHS) werd uitgeroepen tot de beste scheidsrechter en daarnaast ook elektriciën is. "Als de mogelijkheid voorbijkomt, moet ik denken aan mijn carrière op de lange termijn. Hoe lang kan ik nog door als scheidsrechter? Ik heb nu twaalf prachtige jaren in de Premier League achter de rug. Er ligt nog geen aanbod. Ik zou een aanbod wel overwegen, maar ik geniet momenteel van mijn werk in Engeland en voor de UEFA."

In China zou Clattenburg aanzienlijk meer kunnen verdienen, maar hij beweert dat geld nooit een drijfveer is geweest. Hij wil helpen met de ontwikkeling van het voetbal. "Net als Howard Webb heeft gedaan in Saudi-Arabië, waar hij een land helpt met de ontwikkeling van het scheidsrechtersvak", vertelt Clattenburg volgens AP. "Als het niveau van het voetbal stijgt, is het belangrijk dat de scheidsrechters ook beter worden. Als China serieus is, moeten de omstandigheden goed zijn. Scheidsrechters maken daar een belangrijk deel van uit." Clattenburg floot onder meer de finales van de FA Cup, Champions League en het EK.