Dolberg glundert: ‘Moeilijk om te beseffen dat ik nu daartussen sta’

Kasper Dolberg legde donderdag beslag op de Arets Fund, de oudste sportprijs van Denemarken, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een groot sporttalent. Voor het eerst sinds 2006 (Nicklas Bendtner) trok een voetballer aan het langste eind. Dolberg kon niet aanwezig zijn bij de uitreiking, maar reageert in Politiken opgetogen.

"Dit maakt me trots, het is een geweldige prijs. Veel grote atleten hebben deze prijs ontvangen en het is daarom een beetje moeilijk te bevatten dat ik daartussen sta. Maar het is geweldig", vertelt de negentienjarige scherpschutter van Ajax. In Denemarken zijn de verwachtingen hooggespannen. Bondscoach Åge Hareide wilde Dolberg tijdens de laatste interlandperiode laten debuteren, maar de jongeling raakte geblesseerd. Hareide twijfelt er niet aan dat Dolberg in de nabije toekomst wel gaat uitkomen voor Denemarken.

De keuzeheer noemt Dolberg een zeer getalenteerde speler. "Hij maakt deel uit van de toekomst van het Deens voetbal. Christian Eriksen en Nicolai Jörgensen zijn goede doelpuntenmakers voor ons, maar we hebben meer nodig, iemand die snel het zestienmetergebied opzoekt en de kansen ziet", vertelt Hareide. "Dat kan Kasper zijn. Hij is een klassieke doelpuntenmaker. Het oogt allemaal heel makkelijk en natuurlijk voor hem. Het wordt interessant om zijn ontwikkeling bij Ajax in de gaten te houden."