Wenger reageert op gefrustreerde landgenoot: ‘Neem het artikel niet letterlijk’

Arsène Wenger beweert wel degelijk gesprekken te voeren met Mathieu Debuchy. De verdediger van Arsenal, die het grootste deel van het seizoen heeft gemist door een dijbeenblessure, vertelde donderdag dat hij en de trainer elkaar slechts groeten. "We zeggen ‘hallo’ en verder niets", zei Debuchy in l’Équipe.

"We spreken elkaar. Ik heb contact met alle spelers. Uit het artikel komt frustratie naar boven van een geblesseerde speler", stelt de oefenmeester in een reactie in de Engelse media. De 31-jarige Debuchy kampte de afgelopen jaren vaker met blessureleed, maar ook als hij fit is doet Wenger amper een beroep op de rechtsback.

"Ik bood hem vorig jaar de mogelijkheid om op huurbasis naar Girondins Bordeaux te gaan. Afgelopen zomer kwam niemand voor hem, ook Fiorentina en Espanyol niet", doelt Wenger op beweringen uit het artikel van l’Équipe. "Je moet het artikel dus niet al te letterlijk nemen. Manchester United heeft niet op hem geboden, dat is onwaar. Het verbaast me om zoiets te horen."