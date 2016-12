Engels kampioen kwakkelt: ‘Dit had niemand verwacht, extreem vervelend’

Leicester City werd vorig seizoen kampioen van Engeland, maar de club bivakkeert momenteel in de degradatiezone. Keeper Ron-Robert Zieler wil zo snel mogelijk weg uit de onderste regionen van de Premier League.

“Je ziet dat de fans ongelukkig zijn en dat is goed te begrijpen. De landstitel was een sprookje, nu moeten we zo snel mogelijk uit de degradatiezone komen”, laat Zieler optekenen in BILD. “Niemand had verwacht dat we opnieuw kampioen zouden worden, maar dit had ook niemand had verwacht. Het is extreem vervelend.”

Zesvoudig international Zieler is sinds zijn komst naar Leicester de tweede keuze achter Kasper Schmeichel. “Ik ben ambitieus en ik wil graag spelen. Ik heb mijn gehele carrière goed gepresteerd en dit is een nieuwe situatie voor mij. Ik hoop alleen dat ik niet meer ga degraderen”, klinkt het.