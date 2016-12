Robben: ‘Ik had het heel moeilijk, ieder duel was een hoogtepunt van het jaar’

Arjen Robben heeft tumultueuze maanden achter de rug. De vleugelaanvaller van Bayern München liep halverwege juli een zware dijbeenblessure op en keerde in september terug op het veld. Sindsdien schittert Robben weer, maar zijn herstel viel hem zwaar. "Het was niet makkelijk voor me", blikt de Nederlander terug.

"Ik had echt een moeilijke periode met die blessure", erkent Robben in gesprek met BILD. "Dan keer je terug in de voorbereiding en krijg je opnieuw te maken met een tegenslag. Daarom was iedere wedstrijd waar ik aan meedeed een hoogtepunt van het jaar. Ik heb op zeer hoog niveau weer goede wedstrijden gespeeld, dus ik ben tevreden."

Sinds zijn rentree was Robben goed voor veertien duels, waarin hij zesmaal scoorde en evenveel assists gaf. "Het is natuurlijk niet zo dat je direct je oude niveau weer haalt. Het is hard werk", benadrukt hij. Het doet Robben goed dat hij weer consistent voetbalt. "Sinds ik terug ben, heb ik een aantal goede wedstrijden gespeeld en goede doelpunten gemaakt. Ik ben gelukkig en ik kijk uit naar het nieuwe jaar."