Nani: ‘We zullen altijd herinnerd worden om wat we gepresteerd hebben’

Portugal ging met de Europese titel aan de haal en dat was toch wel verrassend. Hoewel het land kon beschikken over Cristiano Ronaldo, werden sterker geachte landen als Duitsland en Frankrijk afgetroefd. Nani is nog altijd uitermate trots op de prestatie.