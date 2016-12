‘Als Bayern dit jaar geen kampioen wordt, klinkt het hoongelach luid’

Bayern München sloot de eerste seizoenshelft af met een 3-0 overwinning op concurrent RB Leipzig en staat daardoor drie punten los. Der Rekordmeister is op titelkoers, maar heeft er de afgelopen jaren beter op gestaan in de winterstop. Volgens clubicoon Lothar Matthäus is trainer Carlo Ancelotti niet zo soepel genesteld in München als gehoopt.

"Als Bayern met deze buitengewone selectie en toptrainer geen kampioen wordt, is het hoongelach in Duitsland groot", erkent de Duitse oud-topvoetballer. "Ancelotti zou dan falen voor een klus die Josep Guardiola terloops klaarde. De overgang van Guardiola naar Ancelotti is niet zo soepel verlopen als die tussen Jupp Heynckes en Guardiola. De spelers hebben bovendien wat tijd nodig om te wennen aan Ancelotti en zijn ideeën."

Matthäus voert tevens een mogelijk gebrek aan motivatie bij de spelers aan. "Na vier landstitels op rij kan een speler misschien die laatste procent missen", schrijft hij in zijn column voor TZ. "Als je het clubbestuur op dit moment één prijs zou kunnen garanderen aan het eind van het seizoen, kiest men voor de Champions League. Want als je met deze selectie geen kampioen wordt, wanneer dan wel?"