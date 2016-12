‘Sporting Portugal wil aantal Nederlanders bij de club uitbreiden tot vier’

Sporting Portugal overweegt het aantal Nederlanders in de selectie uit te breiden tot vier. Volgens O Jogo heeft de titelkandidaat uit Portugal interesse in Gregory van der Wiel, die zich in korte tijd onmogelijk heeft gemaakt bij Fenerbahçe.

Bij Sporting Portugal staan Bas Dost, Luc Castaignos en Marvin Zeegelaar op dit moment al onder contract. Van der Wiel stapte afgelopen zomer over van Paris Saint-Germain naar Fenerbahçe; daarvoor verdedigde hij de kleuren van Ajax. In Istanbul kreeg Van der Wiel al in een vroeg stadium te horen dat hij mag vertrekken.

“Als je bij een club komt, weet je dat er bepaalde regels zijn. Die gelden voor iedereen die binnen de club werkt. Niet alleen voor spelers, maar ook voor de leden van de technische staf en de andere werknemers. Iedereen dient die regels te gehoorzamen. Zij dachten met die regels te kunnen marchanderen, maar zo werkt het niet”, zei trainer Dick Advocaat over Van der Wiel en Emmanuel Emenike.