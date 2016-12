Zlatan: ‘Ronaldo en Ronaldinho zijn natuurlijke talenten, Cristiano niet’

Cristiano Ronaldo won deze maand voor de vierde keer de Ballon d'Or en wordt algemeen beschouwd als een van 's werelds beste spelers. Volgens Zlatan Ibrahimovic zit er echter een belangrijk verschil tussen de Portugese aanvaller en voorgaande Wereldvoetballers van het Jaar, zoals de Brazilianen Ronaldo en Ronaldinho. Dat zijn natuurlijke talenten, stelt Ibrahimovic.

"Ik vond Il Fenomeno het best", vertelt de sterspeler van Manchester United aan ESPN. "Hij was een voorbeeld van wat voetbal inhoudt. Zijn dribbels en zijn manier van sprinten... Bij alles wat hij deed, dacht je: wow. Ronaldo was een natuurtalent. Hij werd geboren om te worden wie hij was. Hij heeft niet getraind om dat te bereiken. Hij is uniek."

Met Ronaldinho speelde de Zweed samen bij AC Milan. De flegmatieke Braziliaan zat toen niet in zijn hoogtijdagen, erkent Ibrahimovic. "Maar ik hield ervan om te zien hoe hij met slordig haar dribbelde. Hij deed tegenstanders op kinderen lijken", geeft hij aan. "Met Cristiano Ronaldo heb ik nooit gespeeld. Hij is het resultaat van hard trainen, dat is niet natuurlijk."