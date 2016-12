‘De Boer laat kans liggen om draad op te pakken in Premier League’

Frank de Boer heeft een aanbieding van Swansea City afgeslagen. De Premier League-club zoekt een opvolger van de ontslagen Bob Bradley en kwam volgens Britse media uit bij de Nederlandse oefenmeester, maar De Boer bleek niet happig om zijn trainersloopbaan per direct te hervatten.

De voormalig trainer van Ajax werd begin november ontslagen bij Internazionale, nadat hij zeven van zijn eerste veertien wedstrijden had verloren. De Boer is de tweede Nederlander die in verband wordt gebracht met de vacante positie in het Liberty Stadium, want eerder deze week schreef De Telegraaf dat Reading-trainer Jaap Stam in beeld is. Technisch directeur Brian Tevreden van de Championship-club liet echter weten dat een vertrek onbespreekbaar is.

Volgens de BBC zijn er twee topkandidaten: Paul Clement, assistent-trainer van Carlo Ancelotti bij Bayern München, en voormalig Birmingham City-coach Gary Rowett. Bondscoach van Wales Chris Coleman, die in de herfst al werd gelinkt aan Swansea nadat Francesco Guidolin was vertrokken, maakt geen kans meer op de baan bij de Premier League-club uit hetzelfde land.