'Hij loopt nu iets achter, maar binnen twee jaar wint hij de Ballon d'Or'

Gilberto is ervan overtuigd dat Barcelona-aanvaller Neymar de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo gaat doorbreken. De twee beste spelers op aarde verdelen de trofee van de Ballon d'Or al sinds 2008 onderling, maar volgens Gilberto zit Neymar het duo op de hielen.

"Neymar is onze beste speler en een van de beste spelers ter wereld", zegt de voormalig Braziliaans international en speler van onder meer Internazionale en Tottenham Hotspur in gesprek met Goal. "Hij loopt nog iets achter op Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, omdat hij pas kort in Europa is. Maar ik weet zeker dat Neymar binnen twee jaar zijn prijs omhoog kan houden."

Eerder deze maand won Ronaldo voor de vierde keer in zijn loopbaan de Ballon d'Or. De prijs van France Football s voor het eerst sinds 2009 losgekoppeld van de verkiezing van wereldvoetbalbond FIFA, die volgende maand ‘The Best FIFA Men’s Player 2016’ bekendmaakt. Neymar maakt geen kans op die prijs: Ronaldo, Antoine Griezmann en Messi zijn de genomineerden.