Klopp: ‘Bij Barcelona krijg je te horen dat je moet spelen zoals hij deed’

Liverpool en Manchester City sluiten het kalenderjaar zaterdagavond af in de Premier League. De topper is een weerzien tussen Jürgen Klopp en Josep Guardiola, die elkaar kennen van hun gezamenlijke tijd in de Bundesliga. Voorafgaand de ontmoeting op Anfield prijst Klopp de keuze van Guardiola voor een dienstverband bij City, wat volgens de Duitser lang niet de makkelijkste klus is.

"Eén ding is zeker: hij had makkelijkere banen in makkelijkere competities kunnen krijgen", stelt Klopp in de Engelse media. Guardiola had 'overal heen kunnen gaan', maar wilde volgens Klopp per se naar de Premier League. "Hij had hiervoor geweldige teams bij Barcelona en Bayern München. Als je nu trainer wordt van Barcelona, krijg je te horen dat je niet moet vergeten dat ze spelen zoals Guardiola deed. Een grotere invloed kun je niet hebben. Ook Bayern genoot van de jaren met Guardiola. Hij is een fantastische trainer."

In 2013 troffen beide trainers elkaar voor het eerst in de Bundesliga. Toen liet Guardiola zijn bekende speelstijl varen en opteerde Bayern voor lange ballen. Der Rekordmeister won met 3-0. "Ze veranderden hun stijl soms tegen ons. Een filosofie betekent niet dat je er elke seconde aan vasthoudt. Iedereen past zich aan de tegenstander aan", aldus Klopp, die het moet stellen zonder Philippe Coutinho en Joël Matip. Liverpool staat tweede, met slechts een punt voorsprong op nummer drie City.