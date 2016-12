Ranieri: ‘We gaan hem niet verkopen, ik vind het jammer voor Liverpool’

Claudio Ranieri houdt vol dat Kasper Schmeichel komende maand niet van de hand wordt gedaan. De doelman van Leicester City wordt de laatste weken met Liverpool in verband gebracht, maar de manager van the Foxes zet resoluut een streep door een eventuele transfer van de dertigjarige Deens international in de winterse transferperiode.

"Schmeichel heeft zijn handtekening onder een contract gezet", zo verwijst Ranieri naar de contractverlenging van Schmeichel in augustus. "We gaan Kasper niet verkopen, onder geen enkele voorwaarde. We hebben het geld niet nodig. Klaar. Ik vind het jammer voor Liverpool, maar zonder hem kunnen ze ook kampioen van Engeland worden."

Bij Liverpool, dat tweede in de Premier League staat, is er flinke kritiek op zowel Simon Mignolet als Loris Karius. In achttien competitieduels werd slechts vijf keer de nul gehouden. Schmeichel schreef afgelopen seizoen liefst vijftien clean sheets achter zijn naam. Leicester City presteert deze voetbaljaargang echter teleurstellend; de titelverdediger staat slechts drie punten boven de rode streep.