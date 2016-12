‘Ze zijn allemaal net Messi en ze hebben allemaal een tattoo van West Ham’

Slaven Bilic kijkt nu al uit naar het einde van de winterse transfermarkt. De manager van West Ham United wordt vrijwel dagelijks geconfronteerd met verhalen die de ronde doen. Zo zou onder meer Marcus Rashford, die deze voetbaljaargang minder speeltijd bij Manchester United krijgt dan vorig seizoen, een serieuze optie in Oost-Londen zijn.

"No way", zo benadrukt Bilic echter. "Rashford is heel erg waardevol voor Manchester United. Die gaan we echt niet krijgen. Manchester United moet nog veel wedstrijden spelen, ze spelen in vier competities. Hij komt ook aan spelen toe. Dat is echt geen optie." Rashford is echter niet de enige voetballer die aan the Hammers wordt gelinkt. Ook Patrice Evra en Jermain Defoe, van respectievelijk Juventus en Sunderland, zouden in beeld zijn bij de Londenaren.

"Ik denk dat er niet één club in Europa is waar zo veel spelers aan worden gelinkt", zo verzucht Bilic. "Elke beschikbare voetballer wordt met West Ham in verband gebracht. Het is weer de tijd van het jaar. Zaakwaarnemers die bellen... We worden gebombardeerd met allerlei voetballers. Als je met zaakwaarnemers over hun voetballers spreekt, zijn ze allemaal net Lionel Messi. Ze zijn ook erg goedkoop, ze willen dolgraag voor ons uitkomen en ze hebben allemaal een tattoo van West Ham. Niet sinds kort, maar al sinds hun schooljaren. En nog meer van dat soort onzin. Het is de tijd van het jaar."