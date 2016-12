Blind reageert: ‘Dat vond ik toen passen bij een voetballer van zijn status’

Danny Blind is niet van mening dat hij sinds het mislopen van het EK in Frankrijk meer contact had moeten houden met Robin van Persie over diens toekomst bij het Nederlands elftal. De aanvaller van Fenerbahçe stelde onlangs dat de bondscoach van Oranje hem wel eens had kunnen bellen sinds hij niet in zijn plannen voorkomt.

Blind erkent dat Van Persie grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal heeft gehad. "Juist daarom heb ik in 2015 voor Kazachstan-uit uitvoering uitgelegd waarom ik hem een eerste keer ging passeren. In een persoonlijk gesprek", zo vertelt de bondscoach in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Drie dagen later voor Tsjechië-thuis heb ik dat opnieuw gedaan. Hoefde die tweede keer niet, maar vond ik dat passen bij een speler van zijn status. Vervolgens heb ik Robin ook weer uitleg gegeven bij het niet-selecteren van hem na de mislukte kwalificatie."

Blind wil geen valse verwachtingen wekken. "Een volgend belletje moet volgens mij zijn wanneer je als coach besluit af te gaan wijken van je lijn." De bondscoach benadrukt daarnaast dat Vincent Janssen zich op een geweldige manier aandiende in 2016. De naam van Van Persie komt nog elke keer aan bod in de wekelijkse stafvergaderingen, zeker in de periode waarin hij goed presteerde in Turkije. "Maar de wedstrijd tegen Feyenoord bijvoorbeeld, bij terugkeer toch in eigen land, was niet goed. Dan mis ik de dreiging. Als spits moet je aanwezigheid meer omvatten dan een paar momenten in wedstrijden.''