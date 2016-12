Kluivert looft bij Jong Ajax doorgebroken zoon: ‘Dat hebben weinig spelers’

Justin Kluivert timmert de laatste maanden aan de weg. De zeventienjarige aanvaller maakte drie maanden geleden zijn debuut in het elftal van Jong Ajax in de Jupiler League en inmiddels staat de teller op twee doelpunten in vijf optredens. Patrick Kluivert volgt de ontwikkeling van zijn zoon met grote bewondering.

Kluivert is sinds juli technisch directeur van Paris Saint-Germain. Soms baalt de oud-spits ervan dat hij niet bij zijn zoon kan zijn. "Als vader breekt je hart als je er zelf niet bij kan zijn wanneer hij op de bank zit bij Ajax 1 of scoort in Jong Ajax", erkent Kluivert in De Telegraaf. "Maar ik heb elke dag contact en ik kan hem natuurlijk als geen ander de ins en outs van het echte werk meegeven."

Kluivert weet dat zijn zoon een naam heeft die zwaar op zijn schouders drukt. "Daar weet hij goed mee om te gaan. Het is niet makkelijk voor een zeventienjarige jongen die zo in de belangstelling staat om zo te presteren." De voormalig Oranje-international looft onder meer de spelintelligentie van zijn zoon. "Hij weet voordat hij de bal krijgt wat hij wil doen en dat hebben weinig spelers."