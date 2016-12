Liverpool overweegt komst van Spaanse keeper

Slaven Bilic heeft ontkend interesse te hebben in Patrice Evra. De linkerverdediger van Juventus, die meer minuten wil maken, zou in beeld zijn bij West Ham United. (Sky Sports)

Fedor Smolov is niet bezig met een transfer naar China. De aanvaller van FK Krasnodar, die flopte bij Feyenoord, zegt een aanbieding van Shanghai Shenhua te hebben afgeslagen. (FUTBOL)

(Sport)

Ook Diego López, die dit seizoen door AC Milan bij Espanyol is gestald, is in beeld bij de Merseyside-club.