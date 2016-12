Arda Turan: ‘Ik weet hoe het werkt, wellicht zijn de clubs in gesprek’

Arda Turan maakt zich geen zorgen over de continue geruchten rondom zijn toekomst. Beijing Guaon zou veertig miljoen euro willen bieden voor de spelmaker van Barcelona, terwijl Guangzhou Evergrande er zelfs tien miljoen euro bovenop zou willen doen. De Turk zelf zou in China een jaarsalaris van vijftien miljoen euro tegemoet kunnen zien.

"Ik heb in de kranten over de interesse uit China gelezen. Ik weet hoe het werkt. Wellicht zijn de clubs in gesprek", zo vertelde Arda, die komende maand dertig jaar wordt, in gesprek met NTV Spor. "Maar ik ben gelukkig bij Barcelona. Ik heb een contract tot mijn 33e en ik speel voor de beste club ter wereld. Wat kan ik nog meer zeggen?"

Na de wedstrijd tegen Real Madrid kreeg Arda veel kritiek, omdat hij met een onnodige overtreding de late gelijkmaker inluidde. "In een wedstrijd van een miljard euro gaat het alleen maar over één fout. Ik ben van mening dat ik een belangrijke kracht in de selectie van Barcelona ben. Ik doe mijn best en de resultaten zijn te zien. De media in Spanje en Turkije? Zelfs als ze het niet willen, zullen ze me leren respecteren als voetballer."