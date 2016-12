Domper dreigt voor Feyenoord: Watford overweegt Berghuis terug te halen

Feyenoord dreigt Steven Berghuis kwijt te raken aan Watford. De aanvaller wordt gehuurd van de Engelse club, die met de gedachte speelt om de Nederlander in januari terug te roepen. Watford moet Nordin Amrabat en Adlene Guedioura missen door de Afrika Cup.

“Ik ben blij dat Steven het goed doet in een andere competitie, ook al is die competitie van een ander niveau dan de Premier League”, tekent de St Albans & Harpenden Review op uit de mond van manager Walter Mazzarri. “Ik ga met de club praten en dan moeten we zien wat de opties zijn in januari.”

Watford nam Berghuis in de zomer van 2015 voor zes miljoen euro over van AZ. De aanvaller kent vooralsnog een teleurstellend verblijf in de Premier League. Als huurling bij Feyenoord speelde hij dertien competitieduels en maakte hij vier doelpunten.