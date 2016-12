‘Binnen drie jaar wint hij de Ballon d’Or, want Messi begint oud te worden’

Manchester City heeft zich voor 32 miljoen euro verzekerd van de diensten van Gabriel Jesus. De aanvaller wordt door de Braziliaanse voetballegende Pelé ‘beter dan Neymar’ genoemd en Francisco Mamede, een ex-trainer van het talent, gaat nog een stap verder. Volgens hem is Gabriel Jesus binnen enkele jaren de beste speler ter wereld.

“Hij komt uit een zeer arme buurt en daarom is hij voor niemand bang. Hij past zich makkelijk aan aan het voedsel, aan de kou in Manchester en aan de rest. Binnen drie jaar wint hij de Ballon d’Or, want Lionel Messi begint oud te worden”, zegt Mamede tegen AFP.

De negentienjarige Gabriel Jesus wordt door Manchester City overgenomen van Palmeiras. De transfer werd in augustus al afgerond, maar de zesvoudig international van Brazilië is vanaf 1 januari officieel speler van the Citizens.