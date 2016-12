Klopp staat niet open voor bondscoachschap: ‘Wat moet ik met al die tijd?’

Jürgen Klopp heeft het goed naar zijn zin bij Liverpool, maar op de achtergrond speelt altijd de vraag of hij ooit bondscoach van de nationale ploeg van Duitsland wil worden. In een interview met de Liverpool Echo zegt de Duitse oefenmeester dat een bondscoachschap niet te plannen is.

“Als je altijd werk hebt gehad, zoals ik, dan is het geen optie. Ik vind niet dat je twee banen kan combineren. Aan de andere kant: als je geen baan meer hebt, is daar misschien ook een reden voor. Dan ben je misschien niet goed genoeg meer en dan zal de Duitse voetbalbond je ook niet vragen. Ik denk ook niet dat ik op dit moment een goede bondscoach zou zijn. Ik zou geen flauw idee hebben wat ik met al die tijd moet doen. Ik speel geen golf”, grijnst hij.

Engeland lag in een vroeg stadium uit het toernooi en volgens de critici heeft het te maken met de afwezigheid van een winterstop. “Het probleem is dat alleen Engelsen het erover moeten hebben. Als de Engelsen vinden dat het te intens is, dan moet je er iets aan doen. Je moet kiezen: het hele jaar door voetballen of in de zomer in topvorm zijn.”