Fortuna Sittard verrast voetbalwereld: ‘Hij dwingt automatisch respect af’

Fortuna Sittard verraste met de aanstelling van Sunday Oliseh als hoofdcoach. De spelers van de kwakkelende Jupiler League-club zijn dolblij met de komst van de oud-Ajacied, die in zijn thuisland Nigeria wordt gezien als een levende legende. Oliseh was als speler actief voor clubs als Ajax, Juventus en Borussia Dortmund.

“Ik kende hem direct van Ajax”, laat aanvoerder Ferry de Regt weten via de officiële kanalen van de Limburgers. “Oliseh heeft natuurlijk voor grote clubs gespeeld. Dus hij kan zijn ervaring overbrengen op de groep. Dat we er samen een mooie, tweede seizoenshelft van maken.”

Aanvaller Roald van Hout kijkt uit naar de eerste training. “Het eerste dat ik dacht was: wat een grote voetbalnaam heeft de club binnengehaald. Hij heeft als speler veel meegemaakt en dat is uiteraard erg interessant. Oliseh dwingt automatisch respect af. Iedereen in de voetbalwereld kent hem en is qua ervaring het tegenovergestelde van Ben van Dael. Oliseh heeft één club getraind en was bondscoach van Nigeria. Het is afwachten wat voor type trainer hij precies is. Dat zullen we snel weten.”