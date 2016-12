Herrera baart opzien met scheenbeschermers: ‘Teamgenoten lachen erom’

Veel voetballers hebben een bijgeloof: zo trekken sommige spelers bijvoorbeeld altijd eerst hun linkerschoen aan, terwijl anderen altijd met hetzelfde been de eerste stap op het veld zetten. Ander Herrera is bijgelovig wat betreft zijn scheenbeschermers.

De middenvelder van Manchester United draagt al jarenlang dezelfde scheenbeschermers. “Het is wel een goed verhaal. Ik heb dezelfde scheenbeschermers sinds ik acht of negen jaar oud was. Iedereen in de kleedkamer moet erom lachen en ze zeggen dat ik bijgelovig ben. Ik blijf erop spelen tot ze compleet gesloopt zijn", laat Herrera weten op de clubwebsite van Manchester United.

De 27-jarige Spanjaard is dit seizoen goed op dreef bij Manchester United. In 22 wedstrijden in alle competities maakte hij 1 doelpunt en gaf hij 5 assists. Hij wordt door José Mourinho gezien als een belangrijke schakel.