‘Tienerzoon van Feyenoord-icoon Henke Larsson op weg naar Eredivisie’

Jordan Larsson gaat mogelijk in de Eredivisie aan de slag. Volgens de Gelderlander is de negentienjarige aanvaller in beeld bij NEC, dat achter de schermen bezig is om de eerste winterse transfer af te ronden. Larsson is de zoon van Henke Larsson, die in de jaren negentig het tenue van Feyenoord om de schouders droeg.

"Ik ga niet in op geruchten", zo laat Edwin de Kruijff, technisch manager van NEC, weten. Larsson zag het levenslicht in Rotterdam, in de periode dat zijn vader bij Feyenoord op de loonlijst stond. Vier jaar geleden maakte de aanvaller de overstap naar de Zweedse club Högaborgs BK. Na 43 competitiewedstrijden en 12 goals werd Larsson overgenomen door Helsingborgs IF.

Larsson aast sinds enkele weken op een nieuwe club. Na de degradatie werd de Zweeds jeugdinternational op het veld aangevallen door hooligans van nota bene Helsingborgs IF, die hem verplichtten om zijn shirt uit te trekken. Enkele dagen later leverde zijn vader, die trainer was, zijn contract in.