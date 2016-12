‘Onder Koeman was hij de beste verdedigende middenvelder van het land’

Morgan Schneiderlin speelde dit seizoen nog maar elf minuten in de Premier League. De middenvelder wordt dan ook in verband gebracht met een vertrek bij Manchester United: met name Everton zou interesse hebben in de Fransman. Als het aan analyticus en oud-Liverpool-middenvelder Steve Nichol ligt gaat Schneiderlin zo snel mogelijk weg van Old Trafford.

“Zit hij überhaupt op de bank bij Manchester United? We horen helemaal niets meer van hem”, begint Nichol zijn betoog bij ESPN. “Hij zal wanhopig zijn om te spelen. Hij wordt genoemd bij Juventus en die club moet je zeker overwegen.” Toch vindt Nichol dat er nog een betere keuze is voor Schneiderlin.

“Je oude manager komt, onder wie je de beste jaren in je carrière kende: voor Schneiderlin is dat Ronald Koeman. Zijn transfer naar Manchester United verdiende hij door zijn geweldige spel onder Koeman. Destijds was hij de beste defensieve middenvelder van het land. Ik zou het een geweldige transfer vinden.”