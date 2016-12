Fransman kwijnt weg bij Arsenal: ‘Ik zeg Wenger gedag en verder niets’

Mathieu Debuchy lijkt in januari te vertrekken bij Arsenal. De 31-jarige rechterverdediger kwam dit seizoen mede door blessureleed pas zestien minuten in actie in de Premier League en uitzicht op meer speeltijd heeft de Fransman niet.

Debuchy erkent in gesprek met l’Équipe dat hij in een ‘moeilijke’ situatie zit: “Ik wil niet in herhaling vallen, maar na mijn komst ben ik in één jaar tijd twee keer geopereerd. Toen ik terugkeerde, speelde ik amper. Als ik speelde, had ik pijn en was ik niet top. Mentaal was het ook zwaar, ik heb moeilijke momenten gekend.”

Debuchy voegt eraan toe dat hij wel eens met Arsène Wenger spreekt, maar dat er van een innige band geen sprake is. “Ik heb zelf ook niet de behoefte. We groeten elkaar. We zeggen ‘hallo’ en verder niets. Ik probeer mij gewoon te focussen en hard te werken.” Het contract van de back loopt in de zomer van 2019 af.