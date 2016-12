FC Groningen ontvangt bod: ‘We willen een fatsoenlijke transfersom’

FC Groningen dreigt Albert Rusnák kwijt te raken. Real Salt Lake City, de nummer zes van het voorbije seizoen in de Major League Soccer, heeft een bod op de 22-jarige aanvallende middenvelder uigebracht, zo bevestigt Hans Nijland.

De algemeen directeur voegt er in het gesprek met FOX Sports aan toe dat de negenvoudig international niet zomaar mag vertrekken: “Wij beschikken over een ruime selectie, vooral voorin. Maar er zal wel een fatsoenlijke transfersom voor Rusnák op tafel moeten komen.” Rusnák werd ook al genoemd bij Swansea City en Seattle Sounders.

Rusnák is niet de enige offensief ingestelde middenvelder die in januari mogelijk van club verandert, want Bryan Linssen is in beeld bij Zulte Waregem. Ook RC Genk zou belangstelling hebben voor de 26-jarige buitenspeler, maar die is minder concreet.