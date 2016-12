‘Het is eervol om aan een club als Ajax gelinkt te worden’

Saman Ghoddos brak niet door bij Malmö FF, maar heeft via een omweg alsnog laten zien dat hij uitstekend meekan op het hoogste niveau van Zweden. De 23-jarige aanvallende middenvelder was dit seizoen in de Allsvenskan al goed voor tien doelpunten en zeven assists en zou zich in de kijker hebben gespeeld bij onder meer Ajax.

“Het is eervol om aan een club als Ajax gelinkt te worden, maar ik hecht er op dit moment niet veel waarde aan. Ik focus mij op het nieuwe seizoen met Östersunds FK”, zegt de Iranese Zweed in een interview met Kvällsposten. Naast Ajax zou ook Hertha BSC belangstelling hebben.

Ghoddos, die onlangs werd opgeroepen voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Ivoorkust en Slowakije en dus zijn debuut kan maken voor Zweden, zou ongeveer tweeënhalf tot vier miljoen euro moeten kosten. Zijn contract loopt nog tot nieuwjaarsdag 2020 door.