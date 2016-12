Kroaat wacht af: ‘Inter en Milan kunnen die miljoenen niet betalen’

Milan Badelj liet in een eerder stadium weten dat zijn voorkeur uitgaat naar AC Milan, maar de kans dat de middenvelder in het San Siro terechtkomt, is niet groot. Zaakwaarnemer Dejan Joksimovic weet dat het prijskaartje niet bescheiden is.

“We hebben met een aantal ploegen gesproken, maar er is nog niets concreet. Tot 3 of 4 januari denk ik niet dat we met nieuws komen”, aldus Joksimovic in gesprek met de Corriere dello Sport. “Ik denk niet dat Internazionale en Milan de twaalf tot vijftien miljoen euro die nodig zijn om hem te halen, kunnen betalen.”

“Fiorentina heeft nooit officieel gezegd dat ze Badelj gaan verkopen, dus is het ook mogelijk dat hij tot de zomer of zelfs nog langer blijft. Maar het is nagenoeg onmogelijk dat hij zijn contract verlengt”, besluit de belangenbehartiger van de 27-jarige Kroaat, die bij Fiorentina nog tot medio 2018 vastligt.