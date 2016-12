Cultuurschok voor clubtopscorer Dost: ‘We mogen niet naar ze kijken’

Bas Dost voelt zich uitstekend op zijn plek bij Sporting Portugal. De spits werd gehaald als opvolger van Islam Slimani en maakte al negen doelpunten, waarmee hij clubtopscorer is. "Slimani heeft het fantastisch gedaan, maar dat is het verleden. Ik ben Bas Dost, niet Slimani", maakt de Oranje-international donderdag duidelijk.

Dost staat vierde met os Leões, acht punten verwijderd van koploper Benfica. Volgens de aanvaller is de eerste landstitel sinds 2002 mogelijk voor Sporting. "Ik twijfel er niet aan dat we een kampioensploeg hebben. Ik weet dat we niet altijd een topniveau halen, maar we houden vertrouwen. We moeten consistenter zijn", doceert Dost, die een goede relatie onderhoudt met Jorge Jesus. "Ik heb nog nooit een trainer gehad die me zó graag wilde hebben. Hij gaf me een positief gevoel. Dat straalt hij iedere dag ook uit."

De van VfL Wolfsburg overgekomen Deventenaar heeft in zijn eerste maanden bij zijn nieuwe club ook kennis gemaakt met de Portugese arbiters en dat ging niet zonder slag of stoot. "In de wedstrijd tegen Belenenses (0-1 zege, red.) van vorige week kreeg ik een gele kaart en dat was mijn derde. Zoveel gele kaarten heb ik nog nooit gehad. Ik heb wat problemen met de Portugese scheidsrechters", lacht Dost.

"Als iemand ook maar iets zegt, krijgt hij een kaart uitgedeeld. En ik spreek Engels. Toen iemand me bij de nek greep, liet ik het weten aan de scheidsrechter en kreeg ik geel. Wat kan ik erover zeggen? We moeten maar beseffen dat we niet naar ze mogen kijken", concludeert de ex-speler van sc Heerenveen in gesprek met Record. Dost staat met zijn negen treffers bovenin het Portugese topscorersklassement: alleen André Silva van FC Porto en Moussa Marega van Vitoria Guimaraes scoorden met tien doelpunten vaker.