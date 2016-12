Opponent van Ajax raakt opnieuw spits kwijt: ‘Mijn missie is voorbij’

Legia Warschau neemt het in de zestiende finale van de Europa League op tegen Ajax en zal de Amsterdammers niet op volle oorlogssterkte tegemoet treden, want de club uit Polen raakte topscorer Nemanja Nikolics al kwijt en daar blijft het niet bij. Ook de 26-jarige spits Aleksandar Prijovic staat op het punt om Legia te verlaten.

“Ik ga weg, dat kan ik nu wel bevestigen. Mijn missie hier is voorbij. De club heeft mij geholpen en ik de club. Het is nu tijd om te vertrekken”, aldus de Zwitser, die op weg is naar de Chinese competitie. “Om eerlijk te zijn heb ik al eerder over China nagedacht. Ik denk dat er wel een akkoord komt, want Legia zal mij door de situatie waarin de club zit wel willen verkopen”, besluit Prijovic in gesprek met Super Express.

De voormalig jeugdinternational, die eerder voor onder meer Derby County, FC Sion en Djurgardens IF speelde, kwam in dienst van Legia tot 24 doelpunten en 13 assists in 72 officiële wedstrijden en heeft er nu nog een contract dat tot medio 2019 doorloopt. Hij wordt waarschijnlijk vervangen door Daniel Chima Chukwu, een 25-jarige Nigeriaan van het Chinese Shanghai Shenxin. Chima Chukwu was al bij Legia in beeld toen hij voor Molde FK speelde.